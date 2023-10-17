В отношении 67-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подрядчика подозревают в хищении 1,6 миллионов рублей из городского бюджета. Как сообщили в

В отношении 67-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подрядчика подозревают в хищении 1,6 миллионов рублей из городского бюджета. Как сообщили в УМВД, установлено, что в 2019 году между фирмой, которую возглавляет фигурант, и администрацией Суздаля был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству. Речь идет о проекте по созданию комфортной городской