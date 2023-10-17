Председатель бюджетного комитета ЗС Владимирской области Михаил Максюков стал участником...

Председатель бюджетного комитета ЗС Владимирской области Михаил Максюков стал участником рассмотрения бюджета России в Госдуме.В Госдуме прошло заседание бюджетного комитета. Парламентарии рассмотрели проект главного финансового документа страны. Владимирскую область представил Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания.Участие представителей регионов в осуждении проектов федерального бюджета - уже традиция. Как отметил Михаил Максюков, это важно для совместной работы. Казна субъектов, в том числе и Владимирской области, сильно зависит от бюджета федерального. На 2024-ый уровень финансирования составит свыше 35 триллионов рублей. Основные направления федеральных расходов: увеличение минимального размера оплаты труда, пенсий- до 22 тысяч рублей в среднем по стране. Приоритеты- образование и медицина. Что касается национальных проектов, будут профинансированы действующие направления, а к 2025-ому ожидается появление новых.Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Владимирской области:- Еще одним приоритетом обозначена поддержка промышленности. И вот здесь предприятиям Владимирской области видится шанс сориентироваться вовремя. Обозначено, что финансовой поддержкой тоже на беспрецедентном уровне будут пользоваться такие сферы, как отечественное станкостроение, производство беспилотной авиации и судостроение (последнее, конечно, для области не очень характерно, но тем не менее). Однако, оборонно-промышленный комплекс и всё, что касается военного и промышленного суверенитета страны- эти моменты для Владимирской области очень актуальны.Отметим, что во Владимирской области бюджетный процесс в разгаре. В Законодательном Собрании уже утвердили исходные данные. Впереди- публичные слушания и расмотрение бюджета региона в первом чтении.