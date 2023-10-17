Владимир и еще 11 населенных пунктов переходят на новую систему оплаты тепла. В Белом доме рассказали, каким образом это будет происходить. На вопросы журналистов отвечали министр ЖКХ

Владимир и еще 11 населенных пунктов переходят на новую систему оплаты тепла. В Белом доме рассказали, каким образом это будет происходить. На вопросы журналистов отвечали министр ЖКХ региона и начальник областной Госжилинспекции. В этом году жители 12 муниципальных образований переходят на систему оплаты 1/7. Она подразумевает, что платить за отопление жители будут только в холодные