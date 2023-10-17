Актриса Эвелина Бледанс не боится холодов. У нее есть свой секрет для поддержания иммунитета.

Актриса Эвелина Бледанс не боится холодов. У нее есть свой секрет для поддержания иммунитета.Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, в чем ее секрет крепкого иммунитета. Как уточнила Бледанс в интервью , лучшее средство против осенних простуд и депрессивных настроений – это солнце и море. Такой у телеведущей простой рецепт против осенней хандры. А совсем недавно актриса вернулась из Израиля вместе со своим младшим сыном Семеном. Там ведущая, по ее словам, гостила у старшего сына Николая и здорово зарядилась витамином Д и морским воздухом. Как отметила Бледанс, она с сыном успела покинуть страну до начала тревожных событий.Своему рецепту Эвелина Бледанс следует постоянно, и, судя по всему, старается часто бывать на море. Она заявила о своей готовности в ближайший месяц снова поехать в теплые страны.У актрисы также есть свой пункт по поводу витаминов. Она считает, что прежде всего, нужно регулярно пополнять запасы витамина Д и витамина С. "Сейчас, конечно, прежде всего нам нужно пополнять запас витамина D", – уточнила она. Также актриса добавила, что потребность в витамине С она обычно закрывает соками, но и таблетированные витамины тоже иногда употребляет.Рецептом поддержания иммунитета Эвелина Бледанс поделилась на недавней премьере мультфильма «Смешарики снимают кино».