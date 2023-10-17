Деньги выделило Министерство культуры России. На эти средства проведутся противоаварийные работы. Они необходимы, чтобы остановить разрушение старых памятников и в будущем восставить,

Деньги выделило Министерство культуры России. На эти средства проведутся противоаварийные работы. Они необходимы, чтобы остановить разрушение старых памятников и в будущем восставить, сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. Ранее депутаты предлагали законсервировать 136 из 313 памятников культуры региона. В первую очередь власти хотели решить проблемы храмов, поскольку их ремонт готова взять на себя Церковь. Поэтому