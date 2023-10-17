Реконструкция театра драмы во Владимире завершена на три четверти. Опасения о серьезном...

Реконструкция театра драмы во Владимире завершена на три четверти.Опасения о серьезном отставании подрядчика от графика развеяли сегодня в областном правительстве. Как продвигаются работы? - выяснила Дарья Давыдова.Прохожие угрюмо всматриваются в темноту окон драмтеатра. Сидя на чемоданах, мокнут под дождем неприкаянные провинциальные актеры. Главная "премьера" этой осени пока откладывается. Владимирский храм Мельпомены поднимет занавес не раньше января. Анна Лузгина считает: на большую сцену она не выходила больше трех лет.Анна Лузгина, ведущая актриса Владимирского областного академического театра драмы:- Ну, внутри нас не пускают, там нельзя просто пройти, потому что работы, они просто опасны для жизни. Но в любом случае они идут. И на сцене там кто-то видел леса строительные, и в зале там что-то происходит.Дарья Давыдова:- За кулисы большого ремонта сейчас пускают разве что губернатора. Около года назад он поставил подрядчику задачу - закрыть тепловой конур здания до наступления холодов. Рабочие остеклили фасад, и.с тех пор всё, что происходит внутри - практически тайна зазеркалья.8.5 процентов. Так готовность театра на днях оценили в прессе. Судя по информации на сайте госзакупок, из всей суммы контракта (а это больше миллиарда рублей) крымская компания "ВЕК" фактически освоила только десятую часть.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Ну, слушайте... Чушь такую даже трудно комментировать. Я попрошу тогда Бориса Григорьевича Гунина дать интервью, и пусть он расскажет, насколько готов театр.Директор драмы сегодня, как и вся труппа, выступает на дружественной площадке. За пределами театра.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Пока там идут работы, подрядчик не считает возможным обеспечить ту степень безопасности, которая необходима.По данным министерства архитектуры и строительства, степень готовности театра - высокая, выше 70%. Завершен ремонт административно-бытового корпуса. В здании работают пошивочный, реквизиторский, поделочный цеха. Помимо наружных, выполнены работы в фойе, заново проложены сети, вентиляция, практически завершен монтаж отопления.Александр Батурин, министр архитектуры и строительства Владимирской области:- На втором этаже ведется монтаж потолков, подвесных светильников. Светильники, кстати, были сохранены старого образца, зачищены, будут повешены, что позволит сохранить уникальность театра, которая была до его реконструкцииСейчас подрядчик "реанимирует" сердце драмтеатра, главный зал, который больше всего пострадал в результате пожара. В ближайшее время там начнут устанавливать кресла. Есть вопросы по звуковому, сценическому оборудованию. Многое больше не доступно к закупке. Но на рынке есть аналоги.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Что касается занавеса, он уже сделан. Он абсолютно один в один тому занавесу, который был до пожара.Все работы по-прежнему финансируются из бюджета области. На слушаниях в СовФеде Александр Авдеев напомнил, что планируя восстановление сгоревшего здания, регион заручился поддержкой Правительства. В Минфине обещали всё вернуть. Ну и владимирский театр, вероятно, станет вторым театром в России (после Большого), весь комплекс которого будет застрахован.Дарья Давыдова. Андрей Синягин