Объект планируется сдать к концу этого года, чуть раньше срока – в контракте указано, что драмтеатр должен быть готов к началу 2024 года. Сейчас рабочие занимаются отоплением, монтируют

Объект планируется сдать к концу этого года, чуть раньше срока – в контракте указано, что драмтеатр должен быть готов к началу 2024 года. Сейчас рабочие занимаются отоплением, монтируют потолки и светильники, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Работы на улице практически закончены, контур закрыт, остекление выполнено. Ремонт лежит на плечах крымской компании «Век». Театр планировали