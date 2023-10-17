Популярная актриса борется со злопыхателями. Юлия Высоцкая опубликовала снимок, который сильно не понравился общественности.

Популярная актриса борется со злопыхателями. Юлия Высоцкая опубликовала снимок, который сильно не понравился общественности.Популярная актриса получила славу и известность после того, как на экраны вышла ее кулинарная передача "Едим дома". Многие хозяйки восхищаются блюдами, которые готовит артистка и с большим удовольствием повторяют их. Юлия Высоцкая является бессменной ведущей шоу на протяжении двадцати лет.Стоит отметить, что популярность "Едим дома" сильно повысилась в Сети этим летом. Многие пользователи заметили, что в некоторых выпусках программы Юлия Высоцкая готовила странные блюда, зачастую они были сильно подгоревши. Правда, сама актриса уверяла, что так и должно быть.В последнее время Юлия Высоцкая находится в центре внимания. Она любит общаться с поклонниками в микроблоге и делиться своими фотографиями с ними. На днях она опубликовала горячие снимки в купальнике. Однако многие пользователи поспешили отчитать актрису за откровенные кадры. Они отмечали, что раньше телеведущая была скромнее.А сегодня россияне вновь ополчились на Юлию Высоцкую из-за внешности. Актриса разместила фотокарточку на своей страничке в социальной сети. Актриса позирует на камеру в очень стильном образе.Многие поклонники похвалили любимицу за необычный наряд и невероятную фигуру. Однако были и те, кто вновь решил вставить свои "пять копеек". Злопыхатели стали писать, что Юлии Высоцкой не подходит такой образ в силу возраста."Засохшая красотка", – написала одна из подписчиц звезды.Ранее "Дни.ру" , что 50-летняя Юлия Высоцкая в бикини ужаснула народ своим поведением.