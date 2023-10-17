«Ростелеком» модернизировал сети связи Суздальской районной централизованной библиотечной системы во Владимирской области (МБУК «Суздальская РЦБС»). Специалисты провайдера заменили

«Ростелеком» модернизировал сети связи Суздальской районной централизованной библиотечной системы во Владимирской области (МБУК «Суздальская РЦБС»). Специалисты провайдера заменили более километра медных коммуникационных линий на оптические. Благодаря этому теперь в селе Павловском, поселке Красногвардейском и деревне Омутское появился высокоскоростной интернет. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Современная библиотека — это не