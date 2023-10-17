Россиянин Елисей Мысин выиграл американский конкурс юных пианистов. Причем известный по шоу Синяя птица мальчик был единственным участником из России.

Россиянин Елисей Мысин выиграл американский конкурс юных пианистов. Причем известный по шоу "Синяя птица" мальчик был единственным участником из России.С 14 по 15 октября в городе Нэшвилле, штат Теннесси, США, проходил Международный конкурс имени Фредерика Шопена. Соревнование пианистов является молодежным, и принять в нем участие могут юноши и девушки от 16 до 22 лет. Однако возрастные ограничения не помешали выступить более юному музыканту — звезде "Синей птицы" Елисею Мысину всего 12 лет, сообщает .Видимо, парень был слишком убедителен, ведь американцы обычно очень щепетильны в исполнении правил своих внутренних конкурсов. Елисей полностью оправдал свое доверие и безо всяких проблем вышел в финал соревнования, попав в число 26 участников. Что закономерно, музыкант стал единственным финалистом из России.По итогу финального выступления звезда "Синей птицы" просто разорвала конкурс. Елисей Мысин выиграл главный приз, а также приз зрительских симпатий. Именно в такие моменты понимаешь, что настоящий российский талант всегда пробьется, как ты его не глуши.А судя по биографии, это действительно традиционный русский талант, как мы его понимаем. Родился Елисей Мысин в Ставрополе и, научившись игре на пианино в том возрасте, в котором некоторые только читать учатся — в 4 года — он сходу заявил о своих амбициях. К настоящему моменту звезда "Синей птицы" учится в Центральной музыкальной школе при МГК имени П. И. Чайковского.