Сотрудники МЧС рассказали о том, почему чаще всего в нашем регионе горят постройки.

Сотрудники МЧС рассказали о том, почему чаще всего в нашем регионе горят постройки.С начала этого года в нашей области произошло 2611 пожаров. К сожалению, в них погибло 62 человека, ещё 55 получили травмы.В 2022-м число огненных инцидентов составило 27 93, во время которых не смогли спасти 98 жителей. 57 человек госпитализировали или отправили на амбулаторное лечение.Смертельная сигаретаСамая распространённая причина ЧП – неосторожное обращение с огнём (58%), объяснили в пресс-службе ГУ МС России по Владимирской области. Причём нередко это происходило по вине нетрезвых граждан, которые иногда засыпали, не потушив сигарету.Так, 4 сентября в Александрове в квартире на ул. Фабрика Калинина едва не погибли мужчина и женщина. Пожарные нашли пару без сознания. Сотрудники МЧС вынесли пострадавших на улицу и оказали первую помощь.Из-за неосторожного обращения с огнём погибла и 83-летняя пенсионерка из Ризоположенского женского монастыря в Суздале.Огонь вспыхнул ночью 11 сентября в трапезной палате, где жили прихожане. В итоге сгорела кровля на площади 450 кв. м и внутренняя отделка – на 50 «квадратах». Однако пожарные спасли трёх человек, в том числе женщину, которая надышалась угарным газом. Как уточнили в СУ СКР региона, сейчас выясняют, по чьей вине произошло ЧП.Зато точно известно, что брошенная сигарета унесла жизни жителя пос. Городищи Петушинского района и мужчины 1953 года рождения из Александрова.В первом случае спасатели нашли уже бездыханное тело хозяина квартиры. Из вещей в негодность пришёл лишь диван. Вероятнее всего, мужчина уснул на нём с зажжённой папиросой.Второй пострадавший тоже погиб ещё до того, как его отыскали огнеборцы. Соседям повезло больше – из задымлённого подъезда людей вывели на улицу при помощи специальных дыхательных аппаратов.Проводка подвелаВ 22% случаев дознаватели ведомства приходят к выводу, что пожар произошёл из-за несправной проводки. К примеру, 8 марта огонь вспыхнул в частном кирпичном доме на ул. Береговой в Судогде. Во время тушения нашли тело мужчины 1979 года рождения. По информации дознавателей, электропушка, которой погибший обогревал помещение, была неисправна. Прибор замкнуло, что и привело к трагедии.Печка-губительницаНаконец, неисправность печного оборудования замыкает антирейтинг причин возникновения ЧП. Однако осенью и зимой этот фактор становится актуален как никогда.Так, на старый Новый год в с. Коверино Камешковского района из-за печки сгорел садовый домик вместе с его 68-летней хозяйкой.Аварийное состояние обогревательного оборудования привело к тому, что загорелся частный дом в дер. Денисово, что недалеко от Гороховца. Пламя быстро разошлось по деревянной конструкции и перекинулось на гараж. К сожалению, тогда погиб хозяин постройки – мужчина 1958 года рождения.Мнение экспертаЗаместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Павел Васин:«Количество пожаров, произошедших из-за неправильной установки или эксплуатации печного и электрического отопительного оборудования, увеличивается каждый год. За отопительный период 2022-го на территории нашей области зарегистрировали 370 огненных инцидентов, при которых погибло 18 человек.Сейчас ГУ МЧС вместе с полицейскими и органами самоуправления проверяют объекты теплоэнергетики и социальные объекты. Также проводят беседы с населением, напоминают людям, что нельзя использовать приборы, если они не имеют тепловой защиты и терморегулятора.Если вы пользуетесь печкой, то строго запрещено разводить в ней огонь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей – бензина, керосина и т. д. Ещё нужно строго следить, чтобы она не перекалилась. Поручать это дело детям также не следует.Помните, что 18% от общего числа пожаров возникают из-за неисправности печного отопления».