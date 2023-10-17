Щенок Барни напоминает медвежонка и очень хочет найти своего человека. Рубрика Хочу домой!: б...

Щенок Барни напоминает медвежонка и очень хочет найти своего человека.Рубрика "Хочу домой!": б одиноких питомцах из приютов, которые ищут новых любящих хозяев.Барни - живой медвежонок, рассказывают волонтеры. Большой и в пушистой шубе. И сейчас в приюте ему очень не хватает "почесушек" и банального внимания от постоянного друга-человека. Напоминает хаски, умеет ходить на поводке, привит и с паспортом. Сегодня, в среду и в четверг в пять вечера в приюте "Валента" состоятся выгулы: можно прийти, выбрать питомца, провести с ним время на совместной прогулке, а после - кто знает, может и всю его жизнь. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.(Телефон волонтёра Ольги: 8-(904)-651-08-60)