Смотрите Вести в 14.30: В министерство ЖКХ 90 раз жаловались на срыв отопительного сезона. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: В министерство ЖКХ 90 раз жаловались на срыв отопительного сезона.- Рпенский компромиссПоследний бастион на Рпенском проезде: развязка близка. Семья Кишовых всё-таки согласилась на переезд. Что включат в мировое соглашение?- ЖКХ-экзамен.Коммунальный экзамен сдали не все. На "горячую линию" министерства поступило около 90 обращений. Почему старт отопительного сезона задержался в ряде территорий?- Студент года.Боролись за звание лучшего. Главное - не победа, а всё-таки участие. Кто готов представить область в финале конкурса "Студент года"?