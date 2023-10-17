Городские меры поддержки позволили нарастить выпуск препаратов.

Городские меры поддержки позволили нарастить выпуск препаратов.За восемь месяцев 2023 года производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем .Градоначальник отметил, что лекарства и медицинские изделия в Москве выпускают более 200 предприятий. Компании производят вакцины, препараты для лечения нервной системы и многое другое."С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд рублей", – уточнил Собянин.Выпуск препаратов увеличился благодаря столичным мерам поддержки. Город заключил девять офсетных контрактов на поставки лекарств.Мэр напомнил, что столица разработала более 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Компании могут подать заявку на инвестиционном портале Москвы.В августе на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" новый фармацевтический комплекс. К 2027 году в ОЭЗ будет 15 предприятий по производству лекарств.Мэр Москвы ранее обеспечение медицинскими препаратами и вакцинами одной из приоритетных задач.