Спасатели предупредили жителей Владимирской области о приближении штормового ветра. В ближайшие...

Спасатели предупредили жителей Владимирской области о приближении штормового ветра.В ближайшие 2-4 часа по области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-17 м/с.Такая погода сохранится в течение дня и вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Это повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, предупредили спасатели.А также нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.