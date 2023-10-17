Суздальский художник-график Александр Ерашов получил престижную премию Российской академии...

Суздальский художник-график Александр Ерашов получил престижную премию Российской академии художеств.История древнего города в деталях. Фотографиями с награждения он поделился на своей странице "ВКонтакте".Мастер награждён дипломом за графическую серию "Летопись Суздаля к тысячелетию города". Графическая история уже покорила Словакию, обошла немало международных выставок. Изображения тушью - в единственном экземпляре. Каждая работа, как раскадровка фильма: Александр всегда стремится к исторической достоверности, особенно оружия и костюмов.