В региональной столице продолжается ремонт пострадавшего от пожара Владимирского областного академического театра драмы.

В региональной столице продолжается ремонт пострадавшего от пожара Владимирского областного академического театра драмы. На сегодняшний момент техническая готовность объекта составляет примерно 80%. Об этом в ходе рассказал министр архитектуры и строительства Александр Батурин.Драмтеатр планируется сдать к концу 2023 года. В настоящий момент подрядчик закрыл контур объекта и выполнил остекление. Сегодня ведётся монтаж отопительной системы. «В ближайшее время планируем пуск тепла, что позволит продолжить выполнение запланированных видов работ внутри», – отметил чиновник.Также в учреждении сооружают сцену и устанавливают подвесные светильники, которые удалось спасти. Кроме того, губернатор Александр Авдеев поручил оборудовать здание архитектурной подсветкой.