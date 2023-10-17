Управление ФСБ России по Владимирской области вынесло официальные предостережения троим фигурантам...

Управление ФСБ России по Владимирской области вынесло официальные предостережения троим фигурантам о недопустимости поддержки терроризма.Как стало известно, управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена деятельность двух граждан (из стран Центрально-Азиатского региона), а также гражданки России (2002 года рождения), которая, как официально сообщается, «создаёт условия к финансированию терроризма».Выяснилось, что ещё в 2021 года указанные лица переводили деньги (1000 долларов США и 50 000 рублей) через платежную систему на счет физического лица, пребывающего за рубежом.Цель - «помочь нанять адвоката своему родственнику, находящемуся в турецкой тюрьме», информирует пресс-служба ФСБ России по Владимирской области.При проведении оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что родственник принимает участие в деятельности международной террористической организации, а счет для перевода денежных средств ему предоставил посредник.УФСБ России по Владимирской области (в целях предупреждения совершения преступлений) – указанным лицам объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий.Фото: pxfuel.com