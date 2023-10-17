Мужчина, занимающий в ОАО «РЖД» должность машиниста-инструктора, попался на взяточничестве. 17 июня 2022 года он, находясь при исполнении, не сообщил руководству депо о том, что помощник

Мужчина, занимающий в ОАО «РЖД» должность машиниста-инструктора, попался на взяточничестве. 17 июня 2022 года он, находясь при исполнении, не сообщил руководству депо о том, что помощник машиниста тепловоза работал в состоянии алкогольного опьянения, хотя его отстраняли от рейса. Нарушитель дал машинисту-инструктору взятку в размере 20 тыс. рублей. В пресс-службе Александровского горсуда сообщили, что мужчину признали