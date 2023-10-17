Протаранил тепловую сеть. В Энергетике «Камаз» не смог проехать через воздушный трубопровод. Очевидцам, которые засняли происшествие на камеру, водитель показывает неприличные знаки рукой.

Протаранил тепловую сеть. В Энергетике «Камаз» не смог проехать через воздушный трубопровод. Очевидцам, которые засняли происшествие на камеру, водитель показывает неприличные знаки рукой. Авария произошла 16 октября на улице Совхозной. Подача тепла была временно остановлена. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Действительно, большегруз повредил конденсатор на теплотрассе в микрорайоне Энергетик. «Т Плюс» оперативно отправили туда три