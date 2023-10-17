Уютные провинциальные пейзажи: запорошенные снегом кусты и осенние листья. Картины Евгения Вагина можно будет увидеть в Музее хрусталя и стекла им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Искусство,

Уютные провинциальные пейзажи: запорошенные снегом кусты и осенние листья. Картины Евгения Вагина можно будет увидеть в Музее хрусталя и стекла им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Искусство, которое понятно каждому. Пейзажи откликаются в душе зрителей чем-то давно знакомым, родным. Для 38-летнего художника это уже вторая персональная выставка. Первая прошла в 2022 году в визит-центре Усадьбы Храповицкого. В