Мы продолжаем следить за ходом расследования трагедии, произошедшей в селе Энтузиастов Юрьев-Польского района, где 20 сентября в своей квартире нашли тела мужчины, его супруги и двух мальчиков.

Мы продолжаем следить за ходом расследования трагедии, произошедшей в селе Энтузиастов Юрьев-Польского района, где 20 сентября в своей квартире нашли тела мужчины, его супруги и двух мальчиков.Следователи СУ СКР задержали жителя села Энтузиаст Юрьев-Польского района. 46-летний мужчина обвиняется в том, что по его неосторожности погибла семья из четырёх человек. В том числе – дети 2018 и 2021 г.р. Сейчас в его отношении избирают меру пресечения. С подробностями – vlad. Aif.Умерли вместе с тараканамиПравоохранители допросили свидетелей, провели необходимые экспертизы. В итоге сделали вывод, что умершая – женщина 1996 года рождения – пришла к обвиняемому, который доводился ей дядей, и пожаловалась на тараканов в своей квартире.- Родственник пострадавшей работал в одном из сельзохкооперативов района и иногда брал оттуда и относил к себе домой пестицид на основе фосфида алюминия, который применяют в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями. Отрава была в форме таблеток, то есть имела отдельную упаковку. Со временем мужчина накопил целый мешок таблеток, – рассказал местный житель.Гипотетически для уничтожения тараканов достаточно было бы одной таблетки (хотя в принципе в быту этот препарат использовать нельзя). Потерпевшая же, по сведениям нашего источника, разложила в комнатах около 15 штук.Ещё одна жертваПо словам помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгении Гориной, из-за того, что агрохимикат хранили в квартире потерпевших, последние умерли одновременно – люди скончались от отравления летучим водородным соединением фосфора.Как рассказывали местные, глава семьи умер, сидя на диване, двое детишек погибли в своей комнате, а женщину смерть застала недалеко от детской комнаты – она лежала на спине. Также погибли домашние животные – четыре кота. По некоторым сведениям, супруги не работали, но каждое утро вместе прогуливались по селу. Когда они не появились в течение нескольких дней, люди забеспокоились. Говорили, что брат женщины проник в квартиру через окно и обнаружил бездыханные тела.На похороны пришли все жители Энтузиаста. Теперь семья покоится в одной могиле. К слову, за день до трагедии в доме, где произошло ЧП, скончалась 91-летняя пенсионерка. Она жила этажом выше. Экспертиза показала, что пожилая женщина также умерла от испарения пестицида. После определённых процессуальных действий она, скорее всего, будет фигурировать в деле как пятая погибшая.Счастливый случайВ живых по счастливой случайности осталась семилетняя дочка погибших. Как рассказывали местные, родители отправили девочку учиться в школу-интернат и планировали забрать на выходные. Однако там посоветовали оставить ребёнка до каникул, чтобы та адаптировалась.По сведениям наших источников, малышка до сих пор не знает о смерти родителей и своих братьев. О том, кто станет её опекуном – пока неизвестно.Глобальная дезинфекцияПосле ЧП жители многоквартирных домов, где нашли отраву, и где случилась трагедия, покинули своё жильё. Власти готовы были предоставить места для временного пребывания, однако люди предпочли остановиться у родственников. Тем временем в подъездах и квартирах провели дезинфекцию, проверили помещения на наличие вредоносных испарений.Только после этого разрешили жителям вернуться.