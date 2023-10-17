Несчастный случай произошел этим летом в Муроме. 13-летняя девочка во время конной прогулки упала с лошади, получила сотрясение мозга и сломала плечо. Подросток и раньше занимался в АНО

Несчастный случай произошел этим летом в Муроме. 13-летняя девочка во время конной прогулки упала с лошади, получила сотрясение мозга и сломала плечо. Подросток и раньше занимался в АНО «Центр конного спорта и иппотерапии «Зеленая Слобода», но в тот злополучный день что-то пошло не так. В прокуратуре считают, что виной происшествию – недостаточный инструктаж учеников. Из