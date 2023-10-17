Совет народных депутатов Суздаля объявил конкурс на замещение должности главы городской администрации.
Совет народных депутатов Суздаля объявил конкурс на замещение должности главы городской администрации. Соответствующее решение опубликовано на .
Приём заявок на участие в конкурсе стартовал 13 октября. В частности, претендент на должность мэра должен быть не старше 65 лет, иметь высшее образование и не менее четырёх лет проработать на муниципальной службе.
Первый этап конкурса состоится в администрации Суздаля 9 ноября. Второй этап намечен на 10 число.