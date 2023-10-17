Совет народных депутатов Суздаля объявил конкурс на замещение должности главы городской администрации.

Совет народных депутатов Суздаля объявил конкурс на замещение должности главы городской администрации. Соответствующее решение опубликовано на .Приём заявок на участие в конкурсе стартовал 13 октября. В частности, претендент на должность мэра должен быть не старше 65 лет, иметь высшее образование и не менее четырёх лет проработать на муниципальной службе.Первый этап конкурса состоится в администрации Суздаля 9 ноября. Второй этап намечен на 10 число.