Житель Лакинска изменял жене с соседкой по даче. 15 июля этого года мужчина поехал в город, по пути захватил с собой любовницу. Та в дороге сообщила, что хочет рассказать об их отношениях

Житель Лакинска изменял жене с соседкой по даче. 15 июля этого года мужчина поехал в город, по пути захватил с собой любовницу. Та в дороге сообщила, что хочет рассказать об их отношениях супруге фигуранта. Как уточняют в прокуратуре, мужчина за рулем находился пьяный. Мысль о том, что интимная тайна раскроется, его напугала. Он решил убить