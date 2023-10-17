Посадка прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Маленькие сосны заняли 2,2 гектара территории Языковского участкового лесничества, сообщили в правительстве Владимирской

Посадка прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Маленькие сосны заняли 2,2 гектара территории Языковского участкового лесничества, сообщили в правительстве Владимирской области. Благодаря акции многие города и населенные пункты региона стали «зеленее». Так, в Суздале высадили 400 сосен, во Владимире – 30 рябин и лип, в Гусь-Хрустальном – 2,5 тыс. сосен и так далее. В сентябре-октябре в области