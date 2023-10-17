Сегодня, 17 октября, во время рейда в лесах Юрьев-Польского района охотничий инспектор выявил 5 незаконных свалок. Они находятся в угодьях «Иворовское», «Опольское», «Бильдино» и «Симское»,

Сегодня, 17 октября, во время рейда в лесах Юрьев-Польского района охотничий инспектор выявил 5 незаконных свалок. Они находятся в угодьях «Иворовское», «Опольское», «Бильдино» и «Симское», сообщили в пресс-службе Госохотинспекции Владимирской области. Судя по фото, в основном на свалки вывозят ветки, доски, пакеты и другой мусор, остающийся после ремонта или строительства. Информация передана в Инспекцию административно-технического