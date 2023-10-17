Аграрии Владимирской области собрали 304,2 тыс. тонн зерна.

Аграрии Владимирской области собрали 304,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 34,4 ц/га. Такую информацию по состоянию на 12 октября сообщила Минсельхоза Владимирской области.Для сравнения: годом ранее к этой дате было намолочено 218,4 тыс. тонн при средней урожайности 24,6 ц/га.Также земледельцы убрали 89% площадей картофеля. Удалось накопать 78,5 тыс. тонн «второго хлеба», что на 12,8 тыс. тонн выше урожая 2022 года.Сбор овощей завершён на 58%.