Учащиеся Новосельской школы имени Пантыкина Суздальского района прислали помощь участникам специальной военной операции.

Учащиеся Новосельской школы имени Пантыкина Суздальского района прислали помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получили собранные детьми тёплую одежду, продукты питания и рисунки. Также школьники мастерят заготовки для маскировочных сетей, необходимых в зоне ведения боевых действий.Ученики благодарят российских солдат за ратный труд и желают им вернуться домой живыми и невредимыми.