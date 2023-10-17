Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли противоправную деятельность двоих иностранцев и молодой россиянки.

Сотрудники УФСБ России по Владимирской области пресекли противоправную деятельность двоих иностранцев и молодой россиянки. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.Правоохранители выяснили, что в 2021 году фигуранты перевели 50 тыс. рублей, а также 1000 долларов США за рубеж, чтобы нанять адвоката для родственника, который находился в тюрьме Турции. Меж тем заключённый непосредственно участвовал в международной террористической организации.В настоящий момент иностранцам и россиянке объявлены официальные предостережения о недопустимости финансирования терроризма.