Во Владимире бывший заведующий терапевтическим отделением «Городской поликлиники №1» заплатит...

Во Владимире бывший заведующий терапевтическим отделением «Городской поликлиники №1» заплатит крупный штраф за взятку.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении бывшего заведующего терапевтическим отделением ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1».Он признан виновным в получении взятки.Установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность, получил 30 000 рублей за выдачу жителю Владимира электронного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, без её проведения.Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, врач свою вину признал полностью.Приговором суда доктору назначен штраф - 400 000 рублей (с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных учреждениях в сфере здравоохранения сроком на 3 года).Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com