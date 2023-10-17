Во Владимире приступили к высадке пузыреплодника. На Соловьином пруду высадили 20 саженцев...

Во Владимире приступили к высадке пузыреплодника.На Соловьином пруду высадили 20 саженцев пурпурного пузыреплодника. В городе проходит осенний месячник по благоустройству, сообщают в мэрии.Чистоту на прибрежной территории наводили 40 человек: сотрудники управления охраны окружающей среды, местные жители и волонтеры. Пузыреплодник - красивый и неприхотливый кустарник, теперь вырастет и станет живой изгородью пруда.