Во Владимире прокуратура требует конкретизации обязанностей органов местного самоуправления по...

Во Владимире прокуратура требует конкретизации обязанностей органов местного самоуправления по содержанию площадок с мусором.Выяснилось, что ряд контейнерных площадок, расположенных на территории частного сектора во Владимире, содержатся администрацией города ненадлежащим образом.Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.Уточняется, что такие нарушения выявлены по адресам: ул. Большой проезд, 18, Ново-Гончарный переулок, 2, ул. Летне-Перевозинская, 14, ул. Красная, 52, 62, 79, ул. Офицерская, 81, 101, ул. Героя России Кутузова, 58, ул. Даргомыжского, 11, 23-й проезд, 16, ул. Олега Кошевого, 22.Заместителем прокурора города в отношении ответственного заместителя главы городской администрации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.35 Кодекса РФ («несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами»).На заметку:Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей.А также было установлено, что администрация Владимира, на которую в соответствии с федеральным законодательством возложена обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) твердых коммунальных отходов (и ведению реестра таких мест), необоснованно исключила из него более 100 контейнерных площадок, расположенных в частном секторе.Таким образом «она сняла с себя обязанности по их оборудованию и содержанию»:«Вместе с тем, проверка показала, что в настоящее время на указанных местах без их надлежащего оборудования размещены контейнерные баки, имеются навалы мусора вблизи них, чем нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Известно, что в данный момент — в Совет народных депутатов города Владимира направлена информация о необходимости внесения изменений в «Правила благоустройства муниципального образования в части конкретизации обязанностей органов местного самоуправления по созданию и содержанию контейнерных площадок».Важно:Прокуратурой Владимира выявлены нарушения и при содержании контейнерных площадок, расположенных на территории многоквартирных домов. В адрес 22 управляющих компаний внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото: pxfuel.com