Во Владимире состоялся региональный этап Российской национальной премии Студент года - 2023. Он...

Во Владимире состоялся региональный этап Российской национальной премии "Студент года - 2023".Он прошел при поддержке Министерства образования и молодежной политики области и собрал свыше восьмидесяти студентов. Подробности- у Марии Рябовой.- Меня окружают : моя студенческая жизнь, спорт, проекты , много проектов, самое , что главное, очень много проектов.Самые активные, спортивные, творческие. На площадке центра опережающей профессиональной подготовки собрались лучшие из лучших: более 80 студентов вузов и колледжей региона.Сергей Попов - директор Координационного ресурсного центра добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области:- Этот конкурс, я считаю, способствует проявлению своих разных качеств. Как профессиональных, так и лидерских, также общественных, что важно. Поэтому желаем успехов всем нашим участникам, конкурсантам. Еще раз можно сказать, что во Владимирской области обучаются лучшие студенты России.Участникам предстояло пройти три испытания - первое - тестирование, посвященное году педагога и наставника. Далее - презентовать себя. На третьем этапе выполнить индивидуальное задание для каждой из номинаций. Так, "Старостам года" нужно было найти решения в предложенных ситуациях, спортсменам - провести мастер-класс, а кому-то разработать социальный проект, станцевать или спеть. Для ребят участие в подобных конкурсах - возможность на других посмотреть и себя показать.Анастасия Острижная - студентка Владимирского политехнического колледжа:- Это большой опыт. Важно пробовать себя в подобных направлениях, важно испытывать себя в разных конкурсах. Главное - не победа, а все-таки участие.Варвара Читарь - заместитель руководителя патриотического клуба "Факел" при ВлГУ:- Мы очень вдохновлены на новые проекты. И готовы дальше появляться на таких конкурсах, выступать с новыми идеями и предложениями. Спасибо большое за приглашение.Опыт соревнований между студенческими сообществами в таком формате проходит впервые. Ребят уже представляют как профессионалов.Елена Янина - заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Очень рада, что такой большой отклик вызвал этот конкурс. Такое большое количество заявок. Уверенна, что с каждым годом будем только расширяться, наращивать темпы, введем профессиональные и профильные номинации и ,конечно же, будем привлекать партнеров ,в том числе, со стороны ведущих работодателей, которые уже на этом этапе смогут отбирать профессиональные кадры и трудоустраивать их на свои предприятия.Итоговые результаты будут опубликованы в течение 2 недель в социальных сетях ресурсного центра,а также на сайте Добро33.ру. Лучшие студенты смогут представить область в финале. Он пройдет в Москве в декабре.Мария Рябова "Вести-Владимир".