Во владимирской деревне изъяли десятки килограммов гашиша. Рекордный улов владимирских полицейских...

Во владимирской деревне изъяли десятки килограммов гашиша.Рекордный улов владимирских полицейских - 52 килограмма гашиша и четыре с половиной килограмма марихуаны!- Откуда вот это?- Я произвел их.- Для употребления...В деревенском доме оперативники обнаружили шесть хозяйственных мешков с брикетами серого цвета. А по основному месту жительства подозреваемого, пакет с веществом растительного происхождения. Известно, что мужчина был ранее судим.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- В отношении фигуранта полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.