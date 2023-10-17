Во владимирской деревне изъяли десятки килограммов гашиша.
Рекордный улов владимирских полицейских...
Во владимирской деревне изъяли десятки килограммов гашиша.
Рекордный улов владимирских полицейских - 52 килограмма гашиша и четыре с половиной килограмма марихуаны!
- Откуда вот это?
- Я произвел их.
- Для употребления...
В деревенском доме оперативники обнаружили шесть хозяйственных мешков с брикетами серого цвета. А по основному месту жительства подозреваемого, пакет с веществом растительного происхождения. Известно, что мужчина был ранее судим.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
- В отношении фигуранта полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.