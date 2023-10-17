Во Владимирской области будут судить водителя, который проехал по лежавшему на дороге...

Во Владимирской области будут судить водителя, который проехал по лежавшему на дороге человеку.Прокурором Меленковского района установлено, что вечером 31 октября 2022 года обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем марки «ВАЗ 11183 Лада Калина», двигался по правой полосе дороги из села Бутылицы в Меленки.В деревне Вичкино водитель увидел стоящих на его полосе движения граждан, подававших ему руками сигналы для остановки.(Они увидели лежавшего на дороге, чтобы оказать ему помощь.) Но обвиняемый выехал на встречную полосу(и пересек сплошную линию), где наехал лежащего потерпевшего, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате пострадавший скончался.Уголовное дело направлено в Меленковский райсуд.Фото: https://www.pxfuel.com