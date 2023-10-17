Два гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона и 21-летняя жительница России получили предостережения от ФСБ. Дело в том, что в 2021 году эти люди перевели 1000 долларов и 50 тысяч

Два гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона и 21-летняя жительница России получили предостережения от ФСБ. Дело в том, что в 2021 году эти люди перевели 1000 долларов и 50 тысяч рублей на счет лица, пребывающего за рубежом. Как сообщают оперативники, сделали они это, чтобы нанять адвоката родственнику, который находится в турецкой тюрьме. Из пресс-релиза ФСБ