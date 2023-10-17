​Более сотни мигрантов будут отправлены из России, а их работодателей оштрафуют.

Во Владимирской области в течение нескольких дней полиция, прокуроры и другие службы искали негальных иностранных работников трудоустроенных.С 2 по 9 октября в регионе прошел второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ходе проверки на одной из строительных площадок в городе Киржач полицейские задокументировали 28 правонарушений, 14 иностранцев подвергнуты административному выдворению.За неделю рейда полицейские пресекли 174 административных правонарушения, 112 нарушений режима пребывания иностранцев в РФ и 19 нарушений правил осуществления иностранцами трудовой деятельности.43 гражданина РФ привлекут к административной ответственности за предоставление мигрантам фиктивную регистрацию и работодателей, нанимающих гастарбайтеров с нарушениями.