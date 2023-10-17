Во Владимирской области провели спартакиаду Мой папа самый лучший.
Россия отметила День отца....
Во Владимирской области провели спартакиаду "Мой папа самый лучший".
Россия отметила День отца. Специально к этой дате в Штабе общественной поддержки "Единой России" провели спартакиаду "Мой папа самый лучший".
Заплести косу ВИталии Алексею Донскову не составляет труда. Многодетный отец воспитывает двух дочек и сына. Самому младшему в семье- Филиппу- всего 2,5 года. Со своей дочерью Алексей принял участие в состязаниях "Мой самый лучший папа". Алексей уверен: такой формат позволяет увидеть ребёнка с новой стороны.
Алексей Донсков, многодетный отец член Совета отцов Владимирской области:
- Дети - это всегда радость общепринятая, это даритель счастья, это то куда можно вкладывать свои знания, опыт жизненный, то для чего мы собственно наверное живем.
В жизни каждой семьи у отца- особая роль. В последнее время все больше мужчин хотят быть ответственными родителями. День отца в российском календаре установлен Указом Президента. К празднику штаб общественной поддержки "Единой России" приурочил спартакиаду. Её участники- представители Совета Отцов региона. Многодетные папы вместе с детьми проходили испытания на знание привычек друг друга, демонстрировали творческие номера, пришивали пуговицы, рисовали герб семьи.
Сергей Арефьев, председатель Совета отцов Владимирской области:
- Отцы России во Владимирской области занимаются как работой с детьми, это работа и безопасности детства, это различные мероприятия спортивные мы проводим, это и помощь отцам которые в одиночку воспитывают своих детей.
Главная задача- подчеркнуть роль мужчины в воспитании детей и уделить больше внимания - папам. Напомнить о роли семьи в жизни человека. Ценностях, которые она закладывает.
Евгений Станчев, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, многодетный отец:
- День отца должен быть всегда громким, значимым, у нас ярким днем и поэтому давайте его отмечать широким кругом, в кругу семьи, в кругу нашей страны.
Во Владимирской области провели спартакиаду "Мой папа самый лучший". всем маленьким участникам вручили подарки.
- Мой папа лучше всех!
Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"