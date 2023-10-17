Во Владимирской области сменят начальника подразделения Владимиртеплогаза за перебои с...

Во Владимирской области сменят начальника подразделения "Владимиртеплогаза" за перебои с отоплением.Накануне в Коврове сегодня весь день ликвидировали утечки на сетях. Без отопления оставались 2 десятка домов. Проблемам старта отопительного сезона посвятил оперативное совещание губернатор Александр Авдеев.- По словам главы региона, это время- экзамен для коммунальщиков и оценка их работы. Тепло сейчас подаётся во все соцобъекты области, а вот в жилых домах "потеплело" не везде. С опозданием начался отопительный сезон в Суздале. Отдельно обсудили ситуацию в Коврове. В городе оружейников с опозданием "согрели" 34 дома. Кроме Коврова есть проблемы в трёх домах ПокрОва. Как сообщила на совещании региональный министр ЖКХ Елена Семёнова, выводы уже сделаны.Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- С учётом непринятия должных мер ООО "Владимиртеплогаз" приняты кадровые решения по смене начальника филиала в городе Ковров и Петушинском районе. С Еленой Владимировной Фоминой приняли решение провести после 20-ого октября совещание, на котором детально разобрать проблемы.