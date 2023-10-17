Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком при падении с...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком при падении с лошади.По предварительным данным, 20 июля 2023 года в Муромском районе Владимирской области 13-летняя девочка в ходе конной верховой прогулки, организованной АНО «Центр конного спорта и иппотерапии «Зеленая Слобода», выпала из седла.Получившая тяжкий вред здоровью, пострадавшая была госпитализирована, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Ранее мы сообщали, что девочке было диагностировано не только сотрясение головного мозга, но и закрытый перелом левой плечевой кости.Установлено, что в ходе прогулки присутствовал волонтер центра, однако безопасность при предоставлении услуг организацией обеспечена не была, отметили в Следственном комитете.Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников центра, а также будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.Фото: https://www.pxfuel.com