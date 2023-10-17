Победителем регионального конкурса «Народный участковый 2023» стал сотрудник полиции Вязниковского района Алексей Клочанюк. За него проголосовали 843 человека. Алексей Клочанюк – не

Победителем регионального конкурса «Народный участковый 2023» стал сотрудник полиции Вязниковского района Алексей Клочанюк. За него проголосовали 843 человека. Алексей Клочанюк – не просто победитель конкурса, а настоящий “народный участковый”. Мы уже писали о том, как этим летом он вызволил своего пожилого соседа из горящего дома. И это было не впервые. В УМВД рассказали, что в