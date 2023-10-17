Во Владимирской области вынесен приговор железнодорожнику за взятку от нетрезвого коллеги за...

Во Владимирской области вынесен приговор железнодорожнику за взятку от нетрезвого коллеги за молчание.Суд установил, что с мая по июнь 2022 года осужденный временно являлся должностным лицом – машинистом-инструктором. 17 июня 2022 года виновный, находясь при исполнении, не сообщил руководству депо о том, что у помощника машиниста тепловоза выявлено состояние алкогольного опьянения и последнего отстранили от рейса.За это он получил 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Александровского горсудаУчтя многочисленные положительные характеристики и смягчающие обстоятельства, он приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года и штрафа в размере двукратной суммы взятки в размере 40 тысяч руб.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com