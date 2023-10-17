Популярная артистка сделала свой рейтинг среди артистов. Яна Рудковская назвала тех, кто, по ее мнению, достоин звания лучшего исполнителя.

Популярная артистка сделала свой рейтинг среди артистов. Яна Рудковская назвала тех, кто, по ее мнению, достоин звания лучшего исполнителя.Славу и известность популярный продюсер получила после того, как стала работать с Димой Биланом и Евгением Плющенко. Сейчас она является одной из известных и обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса. Без Яны Рудковской не обходится ни одно светское мероприятие, а журналисты по-настоящему любят общаться с ней.В последнее время многие сервисы по подсчету голосов проводят различные социальные опросы. Например, недавно был опубликован рейтинг лучших актеров по мнению общественности. Среди мужчин лидирует Константин Хабенский и Владимир Машков. А вот у актрис на первом месте оказалась Юлия Пересильд, а на втором Светлана Ходченкова.К слову, музыкальная индустрия тоже не остается в стороне. Во время Гала-ужина, посвященному старту голосования Российской национальной музыкальной премии "Виктория 2024", журналисты решили узнать у продюсера Димы Билана ее рейтинг музыкальных звездочек. Так, Яна Рудковская назвала лучших исполнителей.По мнению артистки, в этом году среди мужчин хорошо себя показал SHAMAN. Она похвалила музыканта и отметила, что он смог добиться признание народа, хотя в него никто не верил. А вот среди женщин Яна Рудковская отметила Анну Асти."Певица — это однозначно Анна Асти. Тут вопросов нет", — цитирует продюсера.Ранее "Дни.ру" , что Яна Рудковская раскрыла подробности состояния Димы Билана.