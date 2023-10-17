Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции Зарядья в...

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции Зарядья в Суздале.По версии следствия, 67-летний предприниматель из Ивановской области, чья фирма по контракту занималась благоустройством территории комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация», обманным путем похитил 1,6 млн рублей бюджетных денег.Установлено, что предприниматель предоставил акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ, однако объемы произведенных работ в документации были завышены на 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Дело было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Суздальскому району.Расследование продолжается, подозреваемый находится под домашним арестом.Напомним, что мае в Суздале начались работы по устранению недостатков в проекте «Зарядье».Фото: ГТРК Владимир