Хозяевам дома, мешавшего достройке Рпенского проезда во Владимире, купили другой дом. История со...

Хозяевам дома, мешавшего достройке Рпенского проезда во Владимире, купили другой дом.История со сносом последнего дома на Рпенском проезде во Владимире, похоже, близка к развязке. Мэрия областного центра направила во Фрунзенский суд ходатайство, предложив владельцам коттеджа - семье Кишовых - пойти на мировую. Стороны готовы к перемирию.Александра Кишова, жительница дома на Рпенском проезде:- Дело в том, что уже тянуть некуда. И мы устали жить в грязи. Нервозность вот эта в семье, хотя мы держим себя в руках, конечно. У нас нет такой наглядной нервозности, но это очень тяжело морально.Детали мирового соглашения администрация и собственники коттеджа обсудят в ближайшие две недели, но технически вопрос, можно сказать, решен. Мэрия приобрела для семьи новый дом в этом же районе города, который Кишовых в целом устраивает. Точную стоимость жилья они не знают, поскольку сделка купли-продажи проходила без их участия. Но они уже готовятся к переезду и со дня на день оформят право собственности. В отличие от дома на Рпенском, в новом нет отопления. Плюс у Кишовых - непогашенный ипотечный кредит. Эти вопросы в том числе будут урегулированы посредством мирового соглашения. Добавим, что после сноса последнего дома на строящейся дороге подрядчику нужно будет уложить финальные двести метров проезжей части и тротуаров. Сдать объект предполагается не позднее 15 ноября.Лариса Маринич, адвокат семьи Кишовых:- Между администрацией города и моими доверителями компромисс найден. Я полагаю, что будут в ближайшее время все технические вопросы решены по переезду моих доверителей по новому месту жительства. Соответственно, город получит дорогу.