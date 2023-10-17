С 9 по 15 октября в 33-м регионе зафиксировано 38 ДТП, в которых умерли 5 взрослых и 1 несовершеннолетний.

С 9 по 15 октября в 33-м регионе зафиксировано 38 ДТП, в которых умерли 5 взрослых и 1 несовершеннолетний. Различные травмы получили 43 гражданина. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Кроме того, на минувшей неделе стражи порядка оформили 376 дорожных аварий с материальным ущербом. Также от управления транспортными средствами были отстранены 102 водителя, которые сели за руль в нетрезвом виде.