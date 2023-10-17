За убийство любовницы вынесен приговор садоводу во Владимирской области. Судом установлено, что...

За убийство любовницы вынесен приговор садоводу во Владимирской области.Судом установлено, что поздним вечером на проселочной дороге на улице Набережная в Лакинск 36-летний житель Лакинска в пьяном виде подвозил в город 42-летнюю соседку по даче. Между ней и подсудимым в салоне автомобиля произошел конфликт. (Ранее сообщалось, что она пригрозила нетрезвому мужчине рассказать об их любовной связи жене).В результате, подсудимый умышленно нанес потерпевшей не менее 12 ударов руками по голове, шее, туловищу и левой руке. Затем, не менее 4 ударов по голове молотком, а потом вытащил ее из салона автомобиля на землю, и канцелярским ножом нанес потерпевшей не менее 2 порезов на шее, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Смерть наступила на месте происшествия, от смертельного ранения шеи и обширной кровопотери.Подсудимый признал вину полностью. И был лишен свободы на срок 9 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com: