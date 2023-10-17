Заброшенная водонапорная башня «Рожновского» в Киржаче привлекла внимание природоохранной...

Заброшенная водонапорная башня «Рожновского» в Киржаче привлекла внимание природоохранной прокуратуры.Владимирской природоохранной прокуратурой с участием специалистов регионального Министерства природопользования и экологии была проведена проверка по обращению Владимирской РОО «Общественный контроль».Выяснилось, что в Киржаче свободный доступ к заброшенным - водонапорной башне «Рожновского», павильону для эксплуатации скважины и производственному строению (50 кв метров).Все сооружения находятся в нерабочем состоянии, уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Как оказалось, павильон для скважины разрушен, производственное здание не охраняется, а водонапорная башня не эксплуатируется. Оборудование для забора воды отсутствует, а условий для нормального функционирования скважины и вовсе нет.«При этом доступ третьих лиц к земельному участку и расположенной на нем артезианской скважине не ограничен, что несет угрозу причинения вреда окружающей среде вследствие возможного попадания загрязняющих веществ в водоносный горизонт...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Собственником, к слову, оказался житель города Санкт-Петербург.В данный момент природоохранной прокуратурой в Приморский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать собственника сооружения ограничить доступ к заброшенным сооружению и строениям.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области