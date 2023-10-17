Заместитель главы администрации города Глеб Серегин обвиняется в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами. Контейнерные площадки, расположенные на

Заместитель главы администрации города Глеб Серегин обвиняется в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к обращению с отходами. Контейнерные площадки, расположенные на территории частного сектора столицы Владимирской области, завалены мусором. Отходы распространяются за пределы площадок, благодаря чему прилегающие территории захламляются, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Нарушения выявили по следующим адресам: улица Большой проезд, 18, Ново-Гончарный переулок, 2, улица Летне-Перевозинская,